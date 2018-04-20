KIZLARIMIZ AYDIN’DA

Yozgat ile birlikte İstanbul Avrupa, İzmir, Antalya, Ankara, Aksaray, Adana takımlarının mücadele edeceği yarı final müsabakalarında ilk dörde giren takımlar Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca, Anadolu Yıldızlar Lig’inde Yozgat’ı kendilerinin en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi. Yarı final müsabakalarında hedeflerinin Türkiye finallerine kalmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Aydın’da düzenlenen yarı final müsabakalarına en iyi şekilde hazırladık ve hedefimiz şampiyonluk. Anadolu Yıldızlar Lig’inde önce Yozgat’ta düzenlenen grup müsabakalarında grup ikincisi olarak çeyrek finallere, Isparta’da düzenlenen çeyrek final müsabakalarında da yine grup ikincisi olarak yarı final müsabakaları yükselme başarısını gösterdik. Bu gün başlayacak olan müsabakalarda yine ayı başarıyı göstererek Türkiye Şampiyonası Finallerine yükselmek istiyoruz. Biz hedefimizi Türkiye şampiyonluğu olarak belirledik. Burada son 4 takım arasına kalıp Türkiye finallerinde mücadele edeceğimize inanıyorum’’ dedi.