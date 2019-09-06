Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızlarda kuralar çekildi

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının grup ve rakipleri belli oldu.

Kızlarda kuralar çekildi

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının grup ve rakipleri belli oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Kızlarda kuralar çekildi

2019-2020 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler 2. Lig fikstürleri belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonunda yapılan kura çekimine Federasyon Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ve kulüp temsilcileri katıldı. 3 Kasım tarihinde başlayacak olan kadınlar ikinci liginde Yozgat temsilcisi Atatürk Lisesi, Van Hentbolspor, Kayseri Hentbolspor, 7 Mart Spor Kulübü, Ordu Gençlerbirliği takımları ile mücadele edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında Van Hentbolspor’u konuk edecek. Ligin ikinci haftasında Atatürk Lisesi deplasmanına çıkacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, daha sonra Kayseri Hentbolspor’u konuk edecek. Ardından Ordu Gençlerbirliği takımını konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip ligin ilk yarısının son haftasında ise 7 Mart Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARIMCILAR FUARDA BULUŞTU
TARIMCILAR FUARDA BULUŞTU
Protokol imzalandı
Protokol imzalandı
Oran’dan eğitim
Oran’dan eğitim
Oryantasyon eğitimi başladı
Oryantasyon eğitimi başladı
Denendi, onaylandı
Denendi, onaylandı
Saman yüklü kamyon yandı
Saman yüklü kamyon yandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim