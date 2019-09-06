Kızlarda kuralar çekildi

2019-2020 Hentbol sezonu kadınlar ve erkekler 2. Lig fikstürleri belli oldu. Türkiye Hentbol Federasyonu Konferans Salonunda yapılan kura çekimine Federasyon Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu, Teknik Kurul Başkanı Hikmet Vurgun ve kulüp temsilcileri katıldı. 3 Kasım tarihinde başlayacak olan kadınlar ikinci liginde Yozgat temsilcisi Atatürk Lisesi, Van Hentbolspor, Kayseri Hentbolspor, 7 Mart Spor Kulübü, Ordu Gençlerbirliği takımları ile mücadele edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ilk haftasında Van Hentbolspor’u konuk edecek. Ligin ikinci haftasında Atatürk Lisesi deplasmanına çıkacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, daha sonra Kayseri Hentbolspor’u konuk edecek. Ardından Ordu Gençlerbirliği takımını konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip ligin ilk yarısının son haftasında ise 7 Mart Spor Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.