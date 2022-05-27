Kızlar yarı finalde

Aksaray’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi grup müsabakalarında Niğde ve Kayseri takımlarını geride bırakarak çeyrek finale yükselme hakkı kazanan Yozgat Kız Hentbol takımı Niğde’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarında da aynı başarıyı göstererek yarı finale yükseldi. Kayseri, Burdur ve Konya takımlarının katıldığı çeyrek final müsabakalarında 2 galibiyet alan Yozgat Hentbol kız takımı grup ikincisi olarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde gösterdiği başarı ile göz dolduran kız hentbol takımı Elazığ’ın ev sahipliğinde 14-17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına hazırlanacak. Kız Hentbol takımı Antrenörü Enis Atmaca, Niğde’de gerçekleştirilen çeyrek final müsabakalarında takımının çok iyi mücadele ettiğini ve güçlü rakiplerini geride bırakarak bir üst tura çıkma başarısını gösterdiklerini söyledi. Bu sene Türkiye şampiyonluğu hedefi koyduklarını dile getiren Atmaca, ‘’14-17 Haziran tarihleri arasında Elazığ’da gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına çok iyi hazırlanacağız ve burada da başarılı olarak Türkiye Şampiyonası finallerine adımızı yazdıracağız. Gerçekten çok iyi bir hentbol potansiyeli olan ilimizde elde ettiğimiz başarı bir tesadüf değil. Uzun zamandır yetiştirdiğim ve gelecek vadeden kızlarımız ile bu başarıyı yakaladık ve başarımızın devamının geleceğine de inancımız tamdır’’ dedi. •Muhammed Üstüntaş•