KIZLAR SON 8’DE

İzmir Büyükşehir Belediyesispor, Tekirdağ Belediyespor, Araç Belediyespor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü takımlarının yer aldığı D grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ilk gün müsabakasında Anadolu Üniversitesi 26-19 mağlup ederek grup müsabakalarına galibiyet ile başladı. Müsabakaların ikinci gününde iki maça çıkan temsilcimiz Tekirdağ Belediyespor’u 24-15, Araç Belediyespor’u ise 36-29 yendi. İzmir Büyükşehir Belediyesini 24-18 mağlup etti. Bulunduğu grubu namağlup olarak lider tamamlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı son 8 takım arasına kalmayı başardı. Hedefini Türkiye Şampiyonluğu olarak belirleyen kırmızı siyahlı ekip Bugün yarı final müsabakasında Ankara ASspor takımı ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenmesi durumunda son 4 takım arasına kalacak olan temsilcimiz buradaki rakibini de yenerek Türkiye Şampiyonası finaline adını yazdırmayı amaçlıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Çok zor bir guruptan namağlup olarak lider çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aksaray’a gelmeden önce kendilerine şampiyonluk hedefi koyduklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Aksaray’da şampiyonluğun en büyük adaylarının olduğu bir gruba düştük. Oyuncularımın öz verili mücadeleleri ve güzel oyunları ile şampiyonluk adayı bütün rakiplerimizi yenerek namağlup bir şekilde guruptan çıkmayı başardık. Bugün müsabakaların bir başka güçlü takımı Ankara Asspor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimizi yenerek son 4 takım arasına kalmak istiyoruz. Bunu da başaracak güce sahibiz. Ben her ne olursa olsun namağlup olarak bizleri yarı final müsabakalarına taşıyan bütün oyuncularımı tebrik ediyor, hepsinin alınlarının terlerine sağlık, tek tek hepsi ile gurur duyuyorum, Yozgat’ımızın da gururu oldular’’ dedi.

•İhsan Çelikkaya•