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Kızıltaş’tan 40 bin ekmek

Yozgatlı iş insanı Hanifi Kızıltaş, Yozgat Belediyesi aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 40 bin ekmek aldı.

27 Ocak 2022 Perşembe 00:00
Kızıltaş’tan 40 bin ekmek

Yozgat’ı etkisi altına alan soğuk havada özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde ekmeksiz kalmaması için Yozgat Belediyesi aracılığı ile 40 bin ekmek alan Yozgatlı insanı Hanifi Kızıltaş, her gün 3 bin ekmeğin ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyledi. İhtiyaç sahiplerine ulaşması için 40 bin ekmek aldıklarını dile getiren Kızıltaş, belediyenin gösterdiği iki mahalleye günlük 2 bin 500 tane, TOKİ 1+1 evlere 500 adet fırın arabası ile günlük dağıtımın yapılacağını, toplamda 40 bin adet ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını belirtti.

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