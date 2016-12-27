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Kızılkaya ailesinin acı günü

27 Aralık 2016 Salı 07:48
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Yozgat eşraflarından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli Mustafa Kızılkaya’nın eşi, MHP Sorgun İlçe Başkanı Veyis Kızılkaya’nın kız kardeşi Narin Kızılkaya vefat etti.

Kızılkaya ailesinin acı günü
Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Narin Kızılkaya, hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Kızılkaya için dün öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı. 
Cenaze namazına Sorgun eski belediye başkanı Yılmaz Kılıçaslan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Eczacı Ahmet Kızılkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Kılınan cenaze namazının ardından merhume Narin Kızılkaya, Sarı Topraklık Mezarlığına defnedildi.
Biz de İleri Gazetesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. 

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