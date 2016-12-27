Kızılkaya ailesinin acı günü

Bir süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Narin Kızılkaya, hakkın rahmetine kavuştu. Merhume Kızılkaya için dün öğle namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Sorgun eski belediye başkanı Yılmaz Kılıçaslan, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Tahir Demirel, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, Eczacı Ahmet Kızılkaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından merhume Narin Kızılkaya, Sarı Topraklık Mezarlığına defnedildi.