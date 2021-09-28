Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.74
ALTIN
495.83
DOLAR
8.8151
STERLİN
12.1010
EURO
10.3309

Kızılçam Islah Çalıştayı

Orman Genel Müdürlüğü’nün 50 yıl önce başladığı ağaç ıslah çalışmaları, 1994 yılında Türkiye-Finlandiya ikili iş birliği projesi kapsamında hazırlanan ‘Milli Ağaç Islah Programı’ ağaç ıslahı çalışmaları günümüze kadar sistematik olarak devam ettiği kaydedildi.

28 Eylül 2021 Salı 00:18
Kızılçam Islah Çalıştayı

 Türkiye’de endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarının hız kazanması, ıslah edilmiş tohum materyali ihtiyacını da artırıyor. Hem genetik kazancı hem de iklim değişimini de dikkate alarak ağaçlandırmalarda başarıyı arttırmak için kızılçamda ileri jenerasyon çalışmalarına ihtiyaç duyan OGM, bu kapsamda Fransa Orman Teşkilatı (ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 10 yıldır teknik işbirliği yürütüyor.  OGM, ONF ve AFD ile 2019’da imzaladığı “1.6 İklim Değişikliğine Uyum için Orman Genetik Kaynakları” ikili iş birliği kapsamında gündeme gelen ıslah çalıştayını 27-29 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Çalıştaya yurtdışından Prof. Dr. Fikret IŞIK (Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri), Fransa Orman Teşkilatın’dan (ONF) Dr. Brigitte MUSCH, Dr. Yves ROUSSELLE, Dr. Leopoldo SANCHEZ ve Dr. Laurent BOUFFİER olmak üzere 4 uzman katılıyor. Türkiye’den ise akademisyenler, OGM’den ilgili daire başkanları ve bölge müdürlüklerinden yöneticiler, konunun uzmanı teknik personel ile Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden araştırmacılar katılım sağlıyor. 
3 gün boyunca Ankara’da devam edecek çalıştayın açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çalıştaydan beklentilerini şu sözlerle açıkladı: “50 yılı aşkın kurumsal ıslah tecrübe ve bilgi birikimine sahibiz. Bunu uluslararası alandaki gelişmeleri kullanarak, kızılçam özelinde iklim değişikliğinin sebep olabileceği olumsuzlukları da dikkate alan, ulusal kalkınma politikamızla uyumlu ıslah politika ve stratejilerinin ortaya konulmasını amaçlıyoruz. Bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bu güzide topluluğun çalıştayın bitiminde ülkemiz ve dünya ormancılığı için bilimsel temelli faydalı sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum.” 

Anahtar Kelimeler:
Kızılçam Islah ÇalıştayıYozgatIlerigazetesiSalıHaberOrmanGenelMüdürlüğüKızılçamIslahçalıştay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TURiZM POTANSiYELi VAR AMA!
TURiZM POTANSiYELi VAR AMA!
TERMAL KAYNAKTA KiRLiLiK
TERMAL KAYNAKTA KiRLiLiK
Temizlik personeliyle buluştu
Temizlik personeliyle buluştu
Rehberlikten alan çalışması
Rehberlikten alan çalışması
Kaybolan çocuk bulundu
Kaybolan çocuk bulundu
MEYVE URETiMi DÜŞTÜ
MEYVE URETiMi DÜŞTÜ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim