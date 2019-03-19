Kızılay’dan ziyaret

Kızılay Yozgat Şubesi tarafından gerçekleştirilen ziyarete Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker ve Kızılay üyeleri katıldı.

Şehitlikteki mezarlara çiçekler bırakıp dualar edildi ve Çanakkale şehitleri ile tüm şehitler rahmet ile anıldı.

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Kızılay’ın Çanakkale cephesinde çok önemli vazifeler gördüğünü de hatırlatarak, bu mübarek zaferde görev alan Kızılay mensuplarını da rahmet ve minnetle andığını belirtti.