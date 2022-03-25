Kızılay’dan ziyaret

Türk Kızılay'ının özellikle afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Polat, ''Kan bağışı konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. Kızılay yıllardır kan bağışı kampanyaları düzenleyerek, ihtiyaç duyacak olan vatandaşlarımıza destek olmaktadır. Gönüllü kan bağışçıları sayesinde milyonlarca vatandaşımız yaşama yeniden tutunuyor. Bu anlamda önemli bir görevi üstlenen Kızılay Yozgat Şubesine başarılar diliyorum.'' dedi.

Bütün ihtiyaç sahibi insanlara Kızılay’ın yadım elini ulaştıracaklarını belirten İbiş, ”Olağan genel kurulunda Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı görevine yönetim kurulu üyelerimle birlikte şube üyelerimizin oyları ile seçildik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Türk Kızılay’ı adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlimiz ve ilçelerimizde bütün ihtiyaç sahibi insanlara Kızılay’ın yadım elini ulaştıracağız. Nerede bir insan ızdırabı varsa Türk Kızılay’ı olarak mağdur insanların yanında olmaya gayret edeceğiz. 2022 yılı içerisinde yeni kan bağışı merkezi ve şube hizmet binamızın açılışını yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kan bağışı merkezimizde kullanılmak üzere kan bağışı aracı edinmeyi planlıyoruz. Bunun yanında afetlerde ve özel günlerde halkımıza sıcak çorba ve çay ikramı yapabileceğimiz seyyar ikram aracını şubemize kazandıracağız. Kızılaycılık ve insanlık yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını yüce Allahtan niyaz ediyor siz Yozgatlı hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Yozgat Valimizi Sayın Ziya Polat’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

