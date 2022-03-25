Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızılay’dan ziyaret

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurulunda Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığına seçilen Eczacı Faruk İbiş ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti.  Türk Kızılay'ın önemine değinen Polat, yeni başkan İbiş’e ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

25 Mart 2022 Cuma 00:01
Kızılay’dan ziyaret

Türk Kızılay'ının özellikle afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını ifade eden Polat, ''Kan bağışı konusunda da önemli çalışmalar yürütüyor. Kızılay yıllardır kan bağışı kampanyaları düzenleyerek, ihtiyaç duyacak olan vatandaşlarımıza destek olmaktadır. Gönüllü kan bağışçıları sayesinde milyonlarca vatandaşımız yaşama yeniden tutunuyor. Bu anlamda önemli bir görevi üstlenen Kızılay Yozgat Şubesine başarılar diliyorum.'' dedi.
Bütün ihtiyaç sahibi insanlara Kızılay’ın yadım elini ulaştıracaklarını belirten İbiş, ”Olağan genel kurulunda Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığı görevine yönetim kurulu üyelerimle birlikte şube üyelerimizin oyları ile seçildik. Önümüzdeki 3 yıl boyunca Türk Kızılay’ı adına faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İlimiz ve ilçelerimizde bütün ihtiyaç sahibi insanlara Kızılay’ın yadım elini ulaştıracağız. Nerede bir insan ızdırabı varsa Türk Kızılay’ı olarak mağdur insanların yanında olmaya gayret edeceğiz. 2022 yılı içerisinde yeni kan bağışı merkezi ve şube hizmet binamızın açılışını yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kan bağışı merkezimizde kullanılmak üzere kan bağışı aracı edinmeyi planlıyoruz. Bunun yanında afetlerde ve özel günlerde halkımıza sıcak çorba ve çay ikramı yapabileceğimiz seyyar ikram aracını şubemize kazandıracağız. Kızılaycılık ve insanlık yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını yüce Allahtan niyaz ediyor siz Yozgatlı hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Yozgat Valimizi Sayın Ziya Polat’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Faruk İbişZiya PolatKızılayHaberGazeteIleriSorgunYozgat2022PerşembeMartIlerigazetesiKızılay’dan Ziyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rafting alanı test edildi
Rafting alanı test edildi
Çelikkaya’dan ziyaret
Çelikkaya’dan ziyaret
Kadınlar ile hayat buluyor
Kadınlar ile hayat buluyor
Tanıtım yapıldı
Tanıtım yapıldı
Dolandırıcılara karşı bilgilendirdiler
Dolandırıcılara karşı bilgilendirdiler
Şehit emanetleri
Şehit emanetleri
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim