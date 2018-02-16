Kızılay’dan yardım

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Bişek, Sarıfatma, Çadırardıç ve Musabeyli Köylerine giderek, öğrencilerle bir araya geldi.
Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından temin edilen giyecekler, ziyaret edilen köylerde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımı yapıldı.
16 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Türk Kızılayı Yozgat Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Bişek, Sarıfatma, Çadırardıç ve Musabeyli Köylerine giderek, öğrencilerle bir araya geldi.
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