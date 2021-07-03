Kızılay’dan yardım

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay olarak yardımların aralıksız devam ettiğini, bu çalışmalar kapsamında Bahadın Yaşlanma Vakfı'na da gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Ateşer, 15 kalemden oluşan gıda kolilerinin Vakıf Başkanı Dilaver Özcan’a teslim edildiği belirterek, "Bahadın Yaşlanma Vakfı sadece Bahadınlılara değil, çevredeki yaşlılara hizmet veriyor. Biz de Kızılay olarak onlara destek olmaya çalıştık. Gıda kolilerimizi başkanımıza teslim ettik. Bundan sonra da bu tür yardımlarımız devam edecek" dedi. (aa)