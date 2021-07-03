Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1376.67
ALTIN
500.07
DOLAR
8.7003
STERLİN
12.0398
EURO
10.3250

Kızılay’dan yardım

Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Bahadın Yaşlanma Vakfı’na gıda yardımı yapıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 00:13
Kızılay’dan yardım

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay olarak yardımların aralıksız devam ettiğini, bu çalışmalar kapsamında Bahadın Yaşlanma Vakfı'na da gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Ateşer, 15 kalemden oluşan gıda kolilerinin Vakıf Başkanı Dilaver Özcan’a teslim edildiği belirterek, "Bahadın Yaşlanma Vakfı sadece Bahadınlılara değil, çevredeki yaşlılara hizmet veriyor. Biz de Kızılay olarak onlara destek olmaya çalıştık. Gıda kolilerimizi başkanımıza teslim ettik. Bundan sonra da bu tür yardımlarımız devam edecek" dedi. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Kızılay’dan Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaz Kur’an Kursları başlıyor
Yaz Kur’an Kursları başlıyor
Kenevir Operasyonu
Kenevir Operasyonu
TKDK-Borsa dayanışması
TKDK-Borsa dayanışması
OSB’yi ziyaret etti
OSB’yi ziyaret etti
Kömür sahası devri protokolü imzalandı
Kömür sahası devri protokolü imzalandı
Fransa’dan heyet geliyor
Fransa’dan heyet geliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim