Kızılay’dan teşekkür

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri, okul yönetimiyle birlikte Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi tarafından yapılan gönüllü kan bağışı kampanyasına öğrenciler yoğun ilgi gösterip, bağışta bulunmuştu. Kan bağışına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi’yi makamında ziyaret edip, hem okul idaresine hem de POMEM öğrencilerine teşekkür edip, plaket verdi. POMEM öğrencilerinin bir günde 200 ünite kan bağışında bulunduğu hatırlatıldı.