Kızılay’dan ramazan pidesi

Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Sorgun Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda her gün saat 16.00'da başlayacak pide dağıtımının ramazan boyunca devam edeceğini belirtti. Ateşer, ‘Kardeşimi Düşünüyorum Ekmeğimi Bölüşüyorum’ sloganıyla yapılacak pide dağıtımının maliyetinin Türk Kızılay ve hayırsever vatandaşlar tarafından karşılanacağını ifade etti. Ateşer, ‘’Bu mübarek ay nedeniyle dar gelirli ailelerimizin bütçelerine çok az da olsa katkıda bulunmak amacıyla böyle bir uygulama başlattık. Her akşam iftar saati öncesi 500 pide dağıtacağız’’ dedi. Ateşer, kampanyaya katkı sunmak isteyen vatandaşların, Kızılay şubesine başvurabileceklerini sözlerine ekledi. (Şahin Özmen/aa)