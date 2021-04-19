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Kızılay’dan ramazan pidesi

TÜRK Kızılay’ı Yozgat Şubesi, Ramazan ayının sembolü olan pideleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:48
Kızılay’dan ramazan pidesi

 Yozgat Genç Kızılay ekibi, iftar öncesi Ramazan Pidesi dağıtarak iftar bereketine ortak olurken, mahalledeki miniklere de iftarlık ve çeşitli hediyeler verip, Ramazan sevinci yaşattı. Türk Kızılay’ı gönüllüleri, Ramazan ayı nedeniyle iftardan önce kapı kapı dolaşarak yaşlı, kimsesiz, mülteciler, yardıma muhtaç ailelere Ramazan pidesi dağıttı. Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılan pideleri alan vatandaşlar kendilerini unutmadıkları için gönüllülere teşekkür etti. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmayan, Ramazan ayıyla bütünleşen pideleri dağıtan Kızılay gönüllüleri, her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirttiler.

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Kızılay’dan Ramazan Pidesi
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