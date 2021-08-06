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Kızılay’dan kampanya

Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi, yangın mağdurlarına yönelik açtığı stant ilgi görüyor.

06 Ağustos 2021 Cuma 00:54
Kızılay’dan kampanya

Ecdada Vefa Derneği Başkan ve yönetimi, Sorgun Engelliler Derneği standı ziyaret ederek, destek verdi. Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, meydanda kurulan yardım toplama çadırında, yangınlardan etkilenenlere gıda ve giyim desteğinde bulunmak amaçlı olduğunu hatırlattı. Ateşer, Orman yangınlarından etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için başlattıkları yardım kampanyasına ilçe halkının destek vermesini istedi. Ateşer, ‘’Meydanda bir çadır kurarak stant açtık. Her türlü maddi yardım, giyim, kuşam, gıda malzemesi gibi yardımları kabul ediyoruz. Halkımızdan bu konuda destek bekliyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kızılay’dan Kampanya
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