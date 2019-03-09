Kızılay’dan kadınlara farkındalık

Türk Kızılayı Yozgat Bozok Üniversitesi Kulüp Başkanlığı Hilal Çetinkaya, Kadınlarda farkındalık yaratmak adına bileklik yatıklarını söyledi. Bu bilekliklerin Bulgar inanışına göre çok güzel bir anlamının olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, ‘’Bahar geldiği zaman Mart ayının ilk haftasında bu bileklikleri insanlar birbirlerine hediye ediyorlar. Bu bileklerin iki renk olmasının da bir anlamı var. Beyaz Nuh Tufanı zamanındaki güvercinin ağızındaki ipi, kırmızı ise kanı temsil ediyor. Bu bilek sağlık huzur mutluluk getirmesi için veriliyor. Biz bu bilekliği bugün kadınlara takıyoruz ve bu bilekliği takarken de bir dilek dilemelerini istiyoruz. Uçan bir leylek gördükleri zaman veya çiçekleri açmış bir bahar ağacı gördükleri zaman ağaca bağlıyorlar ve bu tuttukları dilekleri kabul oluyor’’ dedi.

