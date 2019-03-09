Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -5°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233

Kızılay’dan kadınlara farkındalık

TÜRK Kızılayı Yozgat Bozok Üniversitesi Kulüp Başkanlığı tarafından Kadınlar günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla yaptırdıkları kırmızı beyaz bileklikleri Lise Caddesi’nde kadınlara taktılar.

Kızılay’dan kadınlara farkındalık

TÜRK Kızılayı Yozgat Bozok Üniversitesi Kulüp Başkanlığı tarafından Kadınlar günü nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla yaptırdıkları kırmızı beyaz bileklikleri Lise Caddesi’nde kadınlara taktılar.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
3 Okunma
Kızılay’dan kadınlara farkındalık

Türk Kızılayı Yozgat Bozok Üniversitesi Kulüp Başkanlığı Hilal Çetinkaya, Kadınlarda farkındalık yaratmak adına bileklik yatıklarını söyledi. Bu bilekliklerin Bulgar inanışına göre çok güzel bir anlamının olduğuna dikkat çeken Çetinkaya, ‘’Bahar geldiği zaman Mart ayının ilk haftasında bu bileklikleri insanlar birbirlerine hediye ediyorlar. Bu bileklerin iki renk olmasının da bir anlamı var. Beyaz Nuh Tufanı zamanındaki güvercinin ağızındaki ipi, kırmızı ise kanı temsil ediyor. Bu bilek sağlık huzur mutluluk getirmesi için veriliyor. Biz bu bilekliği bugün kadınlara takıyoruz ve bu bilekliği takarken de bir dilek dilemelerini istiyoruz. Uçan bir leylek gördükleri zaman veya çiçekleri açmış bir bahar ağacı gördükleri zaman ağaca bağlıyorlar ve bu tuttukları dilekleri kabul oluyor’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Jandarma Çiçek dağıttı
Jandarma Çiçek dağıttı
KADIN HAKLARI ANLATILDI
KADIN HAKLARI ANLATILDI
Kadınlara karanfil
Kadınlara karanfil
Yeni Hal Binası Açılışı bugün
Yeni Hal Binası Açılışı bugün
Komutandan ziyaret
Komutandan ziyaret
Proje döngüsü eğitimi
Proje döngüsü eğitimi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim