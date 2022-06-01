Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Kızılay’dan davet

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş, Cumhuriyet Meydanında kan bağışı alınacağını duyurarak Yozgatlıları kan bağışında bulunmaya davet etti.

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:19
Kızılay’dan davet

Başkan Faruk İbiş yaptığı açıklamada: “154 yıldır dil, din, cins, ırk ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milletimizin şefkat ve merhamet eli olan Türk Kızılay’ın faaliyet alanlarından birisi de güvenli kan teminidir. Türk Kızılay Hastanelerin kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarının yaptıkları kan bağışlarıyla karşılamaktadır. Kan laboratuvar ortamında üretilemez ve kaynağı sadece insandır. Kan vermeye engel bir sağlık sorunu olmayan 18 ile 65 yaş arası erkekler 3 ayda bir, bayanlar ise 4 ayda bir kan bağışı yapabilirler. Kan bağışının sürekli ve düzenli olarak yapılması hastanelerdeki kan ihtiyacının karşılanabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Bağışladığımız 1 ünite kandan 3 ayrı kan ürünü elde edilir ve 1 ünite kan bağışı yaparak 3 kişinin hayatını kurtarmaya vesile oluruz. Aynı zamanda 1 ünite kan bağışı yapan bağışçımız adına Orman Bakanlığı tarafından 1 fidan dikiliyor ve kan bağışı yaparak doğaya da katkıda bulunmuş oluyoruz. Kan bağışının yanı sıra bir diğer önemli konuda kök hücre bağışıdır. Kök hücre bağışında bulunarak kanserli hastalara da umut oluruz. Kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımıza ayrıntılı bilgiler Cumhuriyet meydanındaki aracımızda Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi yetkililerimiz tarafından verilmektedir. Bu nedenle 01 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Yozgat Cumhuriyet Meydanında Türk Kızılay Kan Bağışı ekibimiz kan alımına devam edecektir. Yaptıkları gönüllü kan bağışlarıyla bizlere her zaman destek olan Yozgat halkımıza teşekkür ediyor ve kan bağışında bulunmaya bekliyoruz. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kızılay’dan Davet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7’den 70’e el ele
7’den 70’e el ele
Sınavla öğrenci alacak
Sınavla öğrenci alacak
Ziyaretler sürüyor
Ziyaretler sürüyor
Topluluk göz doldurdu
Topluluk göz doldurdu
Moral kahvaltısı
Moral kahvaltısı
Sevince ortak oldu
Sevince ortak oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim