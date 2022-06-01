Kızılay’dan davet

Başkan Faruk İbiş yaptığı açıklamada: “154 yıldır dil, din, cins, ırk ve benzeri hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milletimizin şefkat ve merhamet eli olan Türk Kızılay’ın faaliyet alanlarından birisi de güvenli kan teminidir. Türk Kızılay Hastanelerin kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarının yaptıkları kan bağışlarıyla karşılamaktadır. Kan laboratuvar ortamında üretilemez ve kaynağı sadece insandır. Kan vermeye engel bir sağlık sorunu olmayan 18 ile 65 yaş arası erkekler 3 ayda bir, bayanlar ise 4 ayda bir kan bağışı yapabilirler. Kan bağışının sürekli ve düzenli olarak yapılması hastanelerdeki kan ihtiyacının karşılanabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Bağışladığımız 1 ünite kandan 3 ayrı kan ürünü elde edilir ve 1 ünite kan bağışı yaparak 3 kişinin hayatını kurtarmaya vesile oluruz. Aynı zamanda 1 ünite kan bağışı yapan bağışçımız adına Orman Bakanlığı tarafından 1 fidan dikiliyor ve kan bağışı yaparak doğaya da katkıda bulunmuş oluyoruz. Kan bağışının yanı sıra bir diğer önemli konuda kök hücre bağışıdır. Kök hücre bağışında bulunarak kanserli hastalara da umut oluruz. Kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen bağışçılarımıza ayrıntılı bilgiler Cumhuriyet meydanındaki aracımızda Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi yetkililerimiz tarafından verilmektedir. Bu nedenle 01 Haziran ve 19 Haziran tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 arasında Yozgat Cumhuriyet Meydanında Türk Kızılay Kan Bağışı ekibimiz kan alımına devam edecektir. Yaptıkları gönüllü kan bağışlarıyla bizlere her zaman destek olan Yozgat halkımıza teşekkür ediyor ve kan bağışında bulunmaya bekliyoruz. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi