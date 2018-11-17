Kızılay’dan butik hizmeti

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay’ın sadece afet ve felaketlerde yardım yapmadığını, her türlü sıkıntıda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sorgun Şubesi içerisinde butik gibi çalışan bir mağaza açtıklarını dile getiren Ateşer, "Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin giyecek ihtiyaçlarını gidermek. Butik hizmeti veren mağazamızda cumartesi günleri hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin bizlere başvurmaları durumunda ne gibi giysiye ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz" dedi.

Ateşer, bu hizmetin verilmesinde Meral Özdemir, Ayfer Gözübüyük, Münire Biçer ve Nezihe Nazlıgül isimli öğretmenlerin gönüllü olarak tezgahtarlık yaptıklarını, bu vesileyle kendilerine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.