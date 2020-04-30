Kızılay’dan bağış çağrısı

TÜRK Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İlker, dünya bir taraftan korona virüs ile mücadele ederken, bir taraftan da İslam Aleminin Mübarek Ramazan Ayının içerisine girdiğini hatırlattı. İlker, ‘’Bu Ramazan alışılmış Ramazanlardan farklı olacak, toplu iftarlar, toplu teravih namazları olmayacak. İftar sonrası sahura kadar sokaklarda şenlik havası olamayacak. Komşu komşuyu ziyaret edemeyecek. Yaş almış büyüklerimiz, 20 yaş altı gençlerimiz çocuklarımız evlerde olacak. Birçok insan işini kaybetmiş oldu, olacak. Tüm bu nedenlerle bu Ramazan’da dayanışma daha da mühim, daha da kıymetli olacak’’ dedi.

İlker, Türkiye’de büyük bir dayanışma yaşandığına vurgu yaparak, ‘’Bizler biliyoruz ki bugünler ancak dayanışma ile aşılır. Onun için Türk Kızılay bu yılki Ramazan ayı çalışmaları için sloganımızı ‘Dertler Paylaştıkça Bitecek, Yeter ki İnan Buna’ olarak belirledi. Çünkü biz buna en kalbi duygularımızla inanıyoruz. Aziz milletimiz nice badireleri büyük dayanışma ruhuyla aşmayı bilmiş bir millettir” diye konuştu.

Mübarek Ramazan ayı içerisinde de hayırsever vatandaşlardan ayni ve nakdi yardım bağışlarını beklediklerini vurgulayan İlker, ‘’Hayırseverlerimiz yapacakları bağışları Türk Kızılay Şube Başkanlığımızdan; zekat, fitre, fidye, gıda kolisi, hijyen kolisi, bayramlık yardımları kategorileri altında, tüm bankalardaki ve PTT Şubelerindeki Kızılay hesaplarından, www.kizilay.org.tr internet sitemiz üzerinden, 168 Çağrı Merkezimizden ve 1877 ‘ye Fitre veya Fidye yazarak SMS yoluyla yapabileceklerdir. Fitre ve Fidye bedeli 27 liradır’’ ifadelerini kullandı.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İlker, vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulunarak, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde kan bağışında ve stoklardaki kan oranını ciddi oranda düşürmüştür. Ülkemizde yaklaşık 3 milyon ünite kan ihtiyacının yüzde 90’dan daha fazlasının Kızılay gönüllü bağışçılarından toplanan kan bağışları ile karşılanırdı’’ dedi.

İlker, Ramazan ayında tüm vatandaşlara kan bağışı yapma çağrısında bulunarak, Yozgat Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nin Ramazan ayı boyunca Hafta içi her gün 12:00-17:00 ve iftardan sonra 20:30-22:30 saatleri arasında kan bağışının alınacağını sözlerine ekledi.