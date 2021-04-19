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Kızılay’dan annelere Sevgi Bohçası

TÜRK Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanlığı, yeni doğum yapan anne ve bebeklerine verilmek üzere hazırlanan ‘Sevgi Bohçasını’ Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliğine teslim etti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 00:47
Kızılay’dan annelere Sevgi Bohçası

Yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi ailelere, Türk Kızılay’ı tarafından sağlanan ‘Sevgi Bohçası ve Bebek Arabaları’ hastane personeli tarafından teslimi yapıldı. Yeni doğanlara hastanede mama, bez, temizlik malzemesi, kıyafet yardımında da bulunuldu. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, hayatın her alanında vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını, bebeklere yardım yapmak üzere Şehir Hastanesi’ni ziyaret ettiklerini söyledi. İlker, yeni doğanlara hastanede mama, bez, temizlik malzemesi yardımı yaptıklarını, milyonlarca yoksul, dar gelirli, yardıma muhtaç insanların yanında olan Kızılay’ın bu kez de dar gelirli ailelerin bebeklerine yardıma koştuğunu anlattı. 

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Kızılay’dan Annelere Sevgi Bohçası
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