Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101697
ALTIN
259.619
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0800
EURO
6.3650

Kızılay’dan 4 taksitli kurban

YOZGAT Türk Kızılayı Şube Başkanı Ekrem İlker, 2019 Yılı Vekaletle Kurban Dönemi dolayısıyla yaptığı açıklamada, vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin kride kartına 4 taksit yaptırabileceklerini bildirdi.

Kızılay’dan 4 taksitli kurban

YOZGAT Türk Kızılayı Şube Başkanı Ekrem İlker, 2019 Yılı Vekaletle Kurban Dönemi dolayısıyla yaptığı açıklamada, vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin kride kartına 4 taksit yaptırabileceklerini bildirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 00:00
53 Okunma
Kızılay’dan 4 taksitli kurban

İlker, 151 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Kızılay’ın, 2007 yılından bu yana ‘Kızılay Kurban Modeli’ ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdığını söyledi. İlker, ‘Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekâletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız’’ dedi. Başkan İlker, hayırseverlerin, yurtiçi bir hisse kurban vekâlet bedeli olarak 850 Lira öderken, yurtdışı kurban vekâlet bedeli için 725 Lira ödeyeceklerini kaydetti. İlker, ‘Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlarımız Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımızdan ve Yozgat PTT Binası önündeki Vekalet Standımızdan makbuz karşılığında kurban vekaletlerini verebilirler. Bunun yanı sıra, Bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, İnternet bankacılığını, Mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilirler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından da yararlanabilecekler’ diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Türk Kızılayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OLMADI BiR DAHA!
OLMADI BiR DAHA!
Eğitim camiasından bir yıldız kaydı
Eğitim camiasından bir yıldız kaydı
Yatırım programına alındı
Yatırım programına alındı
Bilgilendirme ziyaretleri
Bilgilendirme ziyaretleri
Şenlik hazırlığı
Şenlik hazırlığı
Festivale Salep damga vurdu
Festivale Salep damga vurdu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim