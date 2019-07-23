Kızılay’dan 4 taksitli kurban

İlker, 151 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Kızılay’ın, 2007 yılından bu yana ‘Kızılay Kurban Modeli’ ile milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban eti ulaştırdığını söyledi. İlker, ‘Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekâletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız’’ dedi. Başkan İlker, hayırseverlerin, yurtiçi bir hisse kurban vekâlet bedeli olarak 850 Lira öderken, yurtdışı kurban vekâlet bedeli için 725 Lira ödeyeceklerini kaydetti. İlker, ‘Kurban ibadetlerinin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının huzurunu yaşamak isteyen vatandaşlarımız Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanlığımızdan ve Yozgat PTT Binası önündeki Vekalet Standımızdan makbuz karşılığında kurban vekaletlerini verebilirler. Bunun yanı sıra, Bankalardaki Kızılay bağış hesaplarını, PTT şubelerindeki Kızılay Posta Çeki hesabını, İnternet bankacılığını, Mobil bağış uygulamasını, 168 ücretsiz çağrı merkezini ve www.kizilay.org.tr internet adresini kullanarak vekâletlerini verebilirler. Ödemesini kredi kartı aracılığıyla gerçekleştirecek olan vekâlet sahipleri, 4 taksit imkânından da yararlanabilecekler’ diye konuştu.

