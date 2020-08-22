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Kızılay’a önemli bağış

ÇEDAŞ çalışanlarından Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulunmak için sıraya girdi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 00:52
Kızılay’a önemli bağış

ÇEDAŞ, pandemi döneminde kan stoklarında azalma olan Kızılay’a kan ve kök hücre bağışında bulunarak destek oldu. Yozgat, Sivas, Tokat illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren kısa adı ÇEDAŞ olan Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi, gönüllülük projeleri ile sosyal fayda sağlamaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kan stoklarında azalma olan Kızılay’a destek olmak amacıyla harekete geçen ÇEDAŞ, çalışanları ile Kızılay’a bağışta bulundu. Bağış aracında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte çalışanlar kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışında da bulunarak donör bekleyen hastalara umut oldu. Kan verme konusunda duyarlılık oluşturmak, kan verme alışkanlığı kazandırmak ve kök hücre için donör bekleyen hastalara destek olmak amacıyla ÇEDAŞ’ın Kızılay iş birliği ile düzenli olarak gerçekleştirdiği kan bağışı etkinliğine katılan ÇEDAŞ çalışanları, toplumsal bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Kan ve Kök Hücre bağışının gerek bağışta bulunan kişilerin gerekse hastaların sağlığı açısından da faydalarına dikkat çekilirken herkes bağışta bulunmaya davet edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kızılay’a önemli Bağış
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