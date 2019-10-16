Kızılay’a müstakil bina

İlker, 100 metrekare olan hizmet ortamının, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel Başkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince hazırlanan raporlara göre uygun olmadığını kaydetti. İlker, merkezin kan alımı yapmaya başlamasından bu yana yıllık hedeflerini yüzde yüze yakın olarak gerçekleştirdiğini, bu yılki hedefin 16 bin ünite kan bağışı olduğunu da vurguladı. İlker, ‘’Bu sebeple hizmet vermeye başladığımız günden bu yana kan acil değil sürekli ihtiyaçtır düşüncemize destek vererek düzenli olarak kan bağışında bulunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Yeni Kan Bağışı Merkezi, Yukarı Nohutlu Mahallesi’ndeki Kent Park Mevkii, Rehabilitasyon Merkezi Altında planlanmıştır. İhale süreci 14 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır’’ dedi.