Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1386
ALTIN
469.851
DOLAR
8.2160
STERLİN
11.4321
EURO
9.9345

Kızılay yardımları

Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi tarafından, bugün saat 19.00’dan itibaren uygulamaya konulacak tam kapanma günlerinde de yardım faaliyetlerine devam edilecek.

29 Nisan 2021 Perşembe 00:22
Kızılay yardımları

TÜRK Kızılay’ı Sorgun Şubesinin bugün akşam saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek tam kapanma günlerinde de yardımlarını sürdüreceği bildirildi. Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay'ın yardım paketlerinin ilçenin çeşitli noktalarındaki konteynerlerden dağıtıldığını ancak İçişleri Bakanlığının tam kapanma kararı nedeniyle yardımların vatandaşların evlerine teslim edileceğini belirtti. Ateşer, Kızılay’ın her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, ‘’Türk Kızılay’ı Sorgun Şubesi olarak 4’er kişiden oluşan 12 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekiplerimizden ikisi mahalleleri dolaşıp, daha önce saptadığımız dar gelirli ailelerin evlerine kavurma, kıyma, pide, patates, soğan ve meyveden oluşan gıda paketlerini bırakırken, diğer bir ekibimiz ise Covid19 kurallarına uygun olarak Şakir Efendi Meydanı’nda vatandaşlara pide dağıtımına devam edecek’’ dedi. (aa) 

Anahtar Kelimeler:
Kızılay Yardımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKADEMİSYENLERE SEMİNER
AKADEMİSYENLERE SEMİNER
Tedbirler görüşüldü
Tedbirler görüşüldü
Doğalgaz işlemlerine kolaylık
Doğalgaz işlemlerine kolaylık
Şüpheliler tutuklandı
Şüpheliler tutuklandı
Bahadın Belediyesinden aşevi
Bahadın Belediyesinden aşevi
Oynayan oynayana
Oynayan oynayana
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim