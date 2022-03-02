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Kızılay şubelerine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Türk Kızılay’ı Yozgat ve Sorgun şubelerini ziyaret etti.

02 Mart 2022 Çarşamba 00:28
Kızılay şubelerine ziyaret

Ulusal uluslararası boyutta birçok yardım faaliyetini yürütün Türk Kızılayı Yozgat ve Sorgun Şubelerimizi ziyaret ettik. Türk Kızılay’ı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker’i ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’ye teşekkür etti. Neşeli daha sonra Türk Kızılay’ı Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer’i ziyaret etti. Ataşer, Sorgun şubesi olarak yapılan çalışmalar hakkında Neşeli’ye bilgiler verdi. Neşeli, hoş sohbetlerinden dolayı şube başkanlarına teşekkür ederek, ”Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker ve Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve gönüllülerle Sorgun İlçemizde Kızılay tarafından yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldık. Ziyarette ortaklaşa yürütülecek faaliyetler ve çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Türk Kızılay’ının özellikle Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, yapmış oldukları çalışmalar ve faaliyetleri takdirle karşılıyoruz. Türk Kızılay’ı bu zorlu sürecin her adımında yer alarak ve gönüllü ordusu ile hem yardımlar hem de diğer tüm çalışmalara katkı sunarak topluma doğrudan fayda sağlamıştır. Türk Kızılay’ı Genel Merkezi ve tüm şube temsilcilerine hizmetleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ve desteklerimizin her zaman süreceğinin bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

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