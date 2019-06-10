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Kızılay, hizmet sınırını genişletti

YOZGAT Türk Kızılayı Şube Başkanlığı, şubesi bulunmayan ilçeleri de sorumluluk alanına dahil ederek, hizmet sınırlarını genişletti.

Kızılay, hizmet sınırını genişletti

YOZGAT Türk Kızılayı Şube Başkanlığı, şubesi bulunmayan ilçeleri de sorumluluk alanına dahil ederek, hizmet sınırlarını genişletti.

10 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Kızılay, hizmet sınırını genişletti

Şube Başkanı Ekrem İlker, Ramazan Ayı içerisinde Merkez ile birlikte şube ve temsilciliğin bulunmadığı ilçeleri de faaliyet alanı içerisine alarak, nakdi ve gıda yardımlarında bulunup, İftar Sofrası kurduklarını söyledi. İlker, ‘’Ramazan ayı içirişinde, Yozgat Merkez ve 12 İlçemizde, kişi başı 300 lira olmak üzere, 960 kişiye, toplam 288 bin lira olmak üzere nakdi yardım programına dahil ettik. Gıda Kolisi yardımları kapsamında ise, toplamda bin 233 Gıda Kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban Konservelerimiz yıl içerisinde yine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edecek’’ dedi.
Kızılay Yozgat Şube Başkanı İlker, genel merkez tarafından organize edilen Suriye İftar Sofraları Programına katılım sağladıklarını, 500 kişilik iftar sofrasını İdlip’te kurulduğunu anlattı. İlker, ‘’Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen programda Türk Kızılay Kamplarında barınmaları sağlanan yetim çocuklarla buluşarak, çocuklara hediyeler dağıttık.  Bu faaliyetlerimizin yanı sıra Şube Başkanlığımıza zekat, fitre, fidye ve nakdi bağışlarını ulaştıran bağışçılarımızın yardımlarını Arefe gününe kadar belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” diye konuştu. 

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