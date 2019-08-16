Kızılay, her yerde

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, gönüllülerle birlikte Yaylalık ve Erkekli köylerinde düzenlenen şenliklere katılarak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu, ihtiyaçlarını karşıladı. Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay'ın sadece afet ve felaketlerde yardım yapmadığını, her türlü sıkıntıda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sorgun Şubesi içerisinde bir süre önce butik gibi çalışan bir mağaza açtıklarını dile getiren Ateşer, "Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin giyecek ihtiyaçlarını gidermek. Butik hizmeti veren mağazamızda cumartesi günleri hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin bizlere başvurmaları durumunda ne gibi giysiye ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Bununla birlikte yardım faaliyetlerimizi farklı alanlara taşıma kararı aldık. Şenliklere, festivallere de katılarak ihtiyaç sahiplerine gereken yardımı yaparak, sevindiriyoruz’’ dedi.