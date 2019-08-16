Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96579
ALTIN
272.654
DOLAR
5.5553
STERLİN
6.7265
EURO
6.1672

Kızılay, her yerde

TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere verdiği butik hizmetini, şubenin sorumluluk alanında yaygınlaştırıp, düzenlenen etkinliklerde de ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Kızılay, her yerde

TÜRK Kızılayı Sorgun Şubesi, ilçede ihtiyaç sahibi ailelere verdiği butik hizmetini, şubenin sorumluluk alanında yaygınlaştırıp, düzenlenen etkinliklerde de ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Kızılay, her yerde

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, gönüllülerle birlikte Yaylalık ve Erkekli köylerinde düzenlenen şenliklere katılarak, ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu, ihtiyaçlarını karşıladı. Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay'ın sadece afet ve felaketlerde yardım yapmadığını, her türlü sıkıntıda vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Sorgun Şubesi içerisinde bir süre önce butik gibi çalışan bir mağaza açtıklarını dile getiren Ateşer, "Amacımız ihtiyaç sahibi ailelerin giyecek ihtiyaçlarını gidermek. Butik hizmeti veren mağazamızda cumartesi günleri hizmet veriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin bizlere başvurmaları durumunda ne gibi giysiye ihtiyacı varsa ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Bununla birlikte yardım faaliyetlerimizi farklı alanlara taşıma kararı aldık. Şenliklere, festivallere de katılarak ihtiyaç sahiplerine gereken yardımı yaparak, sevindiriyoruz’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkana hatırlatma yaptı
Başkana hatırlatma yaptı
Kılıçdaroğlu Çayıralan’da
Kılıçdaroğlu Çayıralan’da
Yozgat’tan geçti
Yozgat’tan geçti
Su şebekeye bağlandı
Su şebekeye bağlandı
Muhtarlardan ziyaret
Muhtarlardan ziyaret
Gençler Yozgat’ta buluşacak
Gençler Yozgat’ta buluşacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim