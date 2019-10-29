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Kızılay Haftası

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Türk Kızılayı’nın kurulduğu 1868 yılından bugüne kadar dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek için çalıştığını söyledi.

Kızılay Haftası

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Türk Kızılayı’nın kurulduğu 1868 yılından bugüne kadar dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan ıstırabını dindirmek için çalıştığını söyledi.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Kızılay Haftası

İlker, Türk Kızılay‘ını öğrencilere tanıtmak, yardımlaşma, paylaşma duygusunu öğretmek, gönüllülük bilincini yerleştirmek için Kızılay Haftası’nda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. İlker, ‘’Okullarımız bünyelerinde bulunan Kızılay Kulübü faaliyetleriyle bizlerin yanında olurken hafta boyunca biz de okullarımızda vereceğimiz seminerlerle öğrencilerimize Türk Kızılay’ını tanıtacağız’’ dedi. İlker, Kan Bağışı Merkezi Hizmet Binası’nın ihale ilanının yayınlandığını, son başvuru tarihi 8 Kasım 2019 saat:10.00‘a kadar ihaleye girmek için başvuru yapılabileceğini sözlerine ekledi. 

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