İlker, Türk Kızılay‘ını öğrencilere tanıtmak, yardımlaşma, paylaşma duygusunu öğretmek, gönüllülük bilincini yerleştirmek için Kızılay Haftası’nda çalışmaların devam edeceğini bildirdi. İlker, ‘’Okullarımız bünyelerinde bulunan Kızılay Kulübü faaliyetleriyle bizlerin yanında olurken hafta boyunca biz de okullarımızda vereceğimiz seminerlerle öğrencilerimize Türk Kızılay’ını tanıtacağız’’ dedi. İlker, Kan Bağışı Merkezi Hizmet Binası’nın ihale ilanının yayınlandığını, son başvuru tarihi 8 Kasım 2019 saat:10.00‘a kadar ihaleye girmek için başvuru yapılabileceğini sözlerine ekledi.