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KIZILAY EL UZATTI

TÜRK Kızılay Sorgun Şube Başkanlığı’nın düzenlediği ve Yeniyer Belediyesinin de katkı sunduğu özel organizasyonda minik öğrencilerin yüzü güldürüldü.

KIZILAY EL UZATTI

TÜRK Kızılay Sorgun Şube Başkanlığı’nın düzenlediği ve Yeniyer Belediyesinin de katkı sunduğu özel organizasyonda minik öğrencilerin yüzü güldürüldü.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:00
KIZILAY EL UZATTI

Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve Kızılay gönüllüleri Karakız Veli Uyar İlköğretim Okulunu ziyaret ederek, öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulundu. Program sonrası açıklamada bulunan Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, ‘Türk Kızılay afet, kan, göç, sağlık, barınma, sosyal yardım, ilk yardım, eğitim, gençlik alanlarında Türkiye ve hatta Dünya'da faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşu olarak yüz akı kurumumuz. Bugün beldemize kadar gelerek çocuklarımızın ve ailelerininde yüzünü güldürdü. Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve Kızılay gönüllüsü kardeşlerime beldemiz adına teşekkür ediyorum’ dedi. Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ise Belediye Başkanı Burhan Güvenç’e ve okul yönetimine bu özel organizasyona destekleri için teşekkür etti. 

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KIZILAY EL UZATTI
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