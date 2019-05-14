Kızılay'dan yardım

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada,Türk Kızılayı'nın dar gelirli ailelere yardıma devam ettiğini söyledi.

Ramazanda dar gelirli aileleri sevindirmenin mutluluğunu ve huzurunu anlatmanın mümkün olmadığını ifade eden Ateşer, "Kızılay olarak dar gelirli vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamak amacıyla ramazan yardımı dağıtımına başladık. Yardımlarımızı muhtarlar tarafından isimleri bizlere bildirilen ailelere yapıyoruz. Genel merkezimiz tarafından gönderilen ve içerisinde şeker, yağ, pirinç, makarna, salça, tuz, pirinç gibi 11 çeşit kuru gıdanın bulunduğu kolileri bizzat bu vatandaşlarımızın evlerine götürüp bırakıyoruz." dedi.

Ateşer, yardımların ramazan ayı süresince devam edeceğini sözlerine ekledi.