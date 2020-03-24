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Kızılay Bağışçı Bekliyor

TÜRK Kızılay’ı Yozgat şubesi tarafından Cumhuriyet alanında konuşlandırılan kan bağışı tırında bağışçılar bekleniyor.

24 Mart 2020 Salı 03:14
Kızılay Bağışçı Bekliyor

Yaklaşık bir haftadır Cumhuriyet alanında bulunan kan bağış tırı bu güne kadar 200 civarında kan bağışı toplayabildi. Türkiye’de korona virüsü nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı kan bağışı da Yozgat’ta iyice düştü. Daha öncelerde günlük ortalama 200 civarında kan bağışı toplayan Türk Kızılay’ı Yozgat şubesi, korona virüsü tehdidi çıktıktan sonra bu rakama ancak bir haftada ulaşabildi. Günlük ortalama 15 kişiye kadar düşen kan bağışında Türk Kızılay’ı sağlıklı bağışçıları kan bağış tırına bekliyor.

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Kızılay Bağışçı Bekliyor
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