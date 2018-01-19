Kızılay anlatıldı

Programa katılan Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, Kızılay Sorgun şubesinin yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Ateşer, Türk Kızılayı’nı Sorgun’da en iyi şekilde temsil etmek için çalıştıklarını ifade ederek “148 aileye 37 bin liralık yardım ettik. 200 aileye gıda, 600 aileye kavurma, bin 500 üniversite öğrencisine giyim yardımını 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdik.” dedi.

Ateşer, programda Kızılayı anlatan deprem, yangın, kan verme ve 15 Temmuz’a konu olan tiyatro gösterisinde görev alan öğrencilere teşekkür etti.