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Kızılay'a kan bağışladılar

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığının Çandır ilçesinde görev yapan 60 personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

19 Mart 2021 Cuma 00:17
Kızılay'a kan bağışladılar

‘Jandarma var, kan var, hayat var’ sloganı ile personelin, Çandır ilçesinde Kızılay'ın kan bağış noktasına giderek kan bağışında bulunduğu belirtildi. Toplumsal dayanışmanın her zamankinden önemli olduğu şu günlerde ihtiyaç sahipleri için gereken kan stoklarındaki düşüşü önlemek, kan bağışını artırmak maksadıyla kan bağışı kampanyasına destek verildiği kaydedildi. 'Jandarma var, kan var, hayat var' sloganı ile Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli 60 personelin, Kızılay'ın kan bağışı noktasında giderek kan bağışında bulunduğu ifade edildi.

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Kızılaya Kan Bağışladılar
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