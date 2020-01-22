Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -7°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
123556
ALTIN
295.981
DOLAR
5.9355
STERLİN
7.7407
EURO
6.5867

Kızılay'a kan bağışı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, belediye personeliyle birlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay'a kan bağışı

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, belediye personeliyle birlikte Kızılay'a kan bağışında bulundu.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:28
Kızılay'a kan bağışı

 Türk Kızılay ve Yozgat Belediyesi iş birliğinde başlatılan kan bağış kampanyasında Başkan Köse kan vererek kampanyaya destek oldu.  Köse, kan veren personel ve kampanyayı düzenleyen Kızılay görevlilerine teşekkür etti. Köse, kan bağışının önemine değinerek, "Yozgat Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz kan bağış kampanyasının açılışını hep beraber yaptık. Kızılay, hastalarımızın kan ihtiyacını karşılayan ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlayan güzide bir kuruluşumuz. Bu vesile ile buradaki çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz de bugün belediye olarak personellerimizi buraya davet ettik ki acil kana ihtiyacı olan hastalarımıza bir nebze faydaları olsun. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz" dedi. Türk Kızılay Yozgat Şubesi doktoru Ümit Yıldız ise, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Köse ve çalışanlarına teşekkür etti. Yıldız, Yozgat Belediyesi ile her yıl planlı olarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Özellikle kış döneminde vatandaşlarımızda kan bağışı ile ilgili yanılgılar söz konusu. Soğuk havada kan bağışı insanları üşütür gibi bilimsel dayanağı olmayan bazı düşünceler var. Vatandaşlar bu söylentilere kesinlikle itibar etmesin. Kan bağışı her mevsim gereklilik arz eden bir durum. Çünkü her mevsim kana ihtiyaç duyan vatandaşlarımız bulunmakta. Bunun için herkesi kan bağışına davet ediyorum" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kızılaya Kan Bağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HARCAYAMADIK!
HARCAYAMADIK!
HARCAYAMADIK!
HARCAYAMADIK!
Zorlu, Bakan Soylu’ya kitabını hediye etti
Zorlu, Bakan Soylu’ya kitabını hediye etti
Soğukta Ekmek Kavgası
Soğukta Ekmek Kavgası
Sri Lanka'ya Yardım Eli
Sri Lanka'ya Yardım Eli
Doğa yemsiz bırakılmıyor
Doğa yemsiz bırakılmıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim