Kızılay 150 yaşında

İlker, ‘’150 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay, günümüze kadar yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine halkımızın yardım elini uzatmıştır’’ dedi.

Başkan İlker, Türk Kızılayı’nın çalışmalarının zamanla sınırlı olmadığına dikkat çekerek, yılın 365 günü Kızılay mensuplarının ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirtti. İlker, ‘’Bu sebeple Kızılay’a gösterilen ilgi de bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Unutulmaması gereken Kızılay’ın hepimizin Kızılay’ı olduğu, hepimizin bir gün Kızılay’a ihtiyacı olabileceği gerçeğidir. Türk Kızılayı, yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle iyilik yolculuğuna devam edecektir. Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığı olarak tüm milletimizin, üye ve gönüllülerimizin Kızılay Haftası’nı kutluyor, 150 yıllık iyilik hareketinin başarılarla dolu nice yıllara ulaşmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.

