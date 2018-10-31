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Kızılay 150 yaşında

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Kızılay’ın 1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan, hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Kızılay 150 yaşında

TÜRK Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Kızılay’ın 1868 yılından bu yana ulusal ve uluslararası alanda her koşulda insanların acısını hafifletmeye çalışan, hizmetlerinde hiçbir ayrım ve çıkar gözetmeyen, ülkemizin en köklü ve güçlü yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:09
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Kızılay 150 yaşında

İlker, ‘’150 yıldır insan onurunun korunması amacıyla, gönüllü olarak çalışmalar yürüten Türk Kızılay, günümüze kadar yurtiçi ve yurtdışında milyonlarca ihtiyaç sahibine halkımızın yardım elini uzatmıştır’’ dedi. 
Başkan İlker, Türk Kızılayı’nın çalışmalarının zamanla sınırlı olmadığına dikkat çekerek, yılın 365 günü Kızılay mensuplarının ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını belirtti. İlker, ‘’Bu sebeple Kızılay’a gösterilen ilgi de bir hafta ile sınırlı kalmamalıdır. Unutulmaması gereken Kızılay’ın hepimizin Kızılay’ı olduğu, hepimizin bir gün Kızılay’a ihtiyacı olabileceği gerçeğidir. Türk Kızılayı, yardımseverlerin ve gönüllülerinin desteği ile dünyanın neresinde olursa olsun insan onurunun korunması doğrultusunda tüm gücüyle iyilik yolculuğuna devam edecektir. Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığı olarak tüm milletimizin, üye ve gönüllülerimizin Kızılay Haftası’nı kutluyor, 150 yıllık iyilik hareketinin başarılarla dolu nice yıllara ulaşmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
Kızılay 150 Yaşında
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