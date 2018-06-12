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KIZILAY 150 yaşında

TÜRK Kızılayı Yozgat Şubesi Kızılay’ın 150’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, 1868’de kurulan Kızılay’ın 150 yaşına ulaştığını belirtti.

KIZILAY 150 yaşında

TÜRK Kızılayı Yozgat Şubesi Kızılay’ın 150’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, 1868’de kurulan Kızılay’ın 150 yaşına ulaştığını belirtti.

12 Haziran 2018 Salı 07:00
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KIZILAY 150 yaşında

Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker, Osmanlı döneminden bu güne kadar Türkiye’nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde hastaneler kurarak hasta taşıma servisleri, hastane gemileri donatım işi ve yetiştirdiği hemşireler aracılığıyla yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına Kızılay’ın koştuğunu hatırlattı. Ekrem İlker, bugün de aynı ruh ile Kızılay’ın mazlumların ve muhtaçların yanında olduğunu bildirdi. Bu kapsamda Yozgat’ta ihtiyaç sahiplerine zekat ve fitre bağışı yaptıklarını, nakdi yardım programı kapsamında 273 kişiye kişi başı 350 lira olmak üzere toplam da 95 bin 550 lira nakdi yardım dağıtıldığını ifade etti. Ekrem İlker, 233 aileye Türk Kızılayı gıda kolisi ulaştırdıklarını, 648 aileye kavurma konserleri teslim ettiklerini, gıda yardımları kapsamında ise 140 aileye pirinç yardımı yaptıklarını anlattı. Şube Başkanı İlker, “Türk Kızılayı bu faaliyetlerini ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışı içerisinde dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 150 yıldır sürdürmektedir” diye konuştu.

Kızılay Yozgat Kan Merkezinde kan bağış kampanyalarına da ara vermediklerini söyleyen Ekrem İlker, 2011 yılından beri Yozgat halkının bağış kampanyasına yoğun destek sunduğuna dikkat çekerek, “Yıllık Kan Bağışı ihtiyacımızı gönüllü, duyarlı Yozgat halkımız sayesinde her sene yüksek oranlarda gerçekleştirdik. Burada İlimiz Valilik Makamı başta olmak üzere kan bağışı söz konusu olduğu zaman Resmi Kurumlarımızın kapılarını bizlere açan tüm kurum amirlerimize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda İlçe ekiplerimize desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlarımıza ve Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ekrem İlker, Kızılayın savaş ve doğal afetler sonucunda evlerinden ve yurtlarından ayrı kalmak zorunda kalan mültecileri de Ramazan ayı boyunca unutmadıklarını ve yardımların yurtdışında da devam ettiğini hatırlattı. İlker, “Kızılayın nice 150 yıllara ulaşmasını temenni ediyor, Yozgat halkının mübarek Ramazan bayramının da hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Haber: Mustafa TEKER

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