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Kızıl geyiklere yem!

13 Ocak 2017 Cuma 06:18
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Yozgat’ta çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmak da zorlanan kızıl geyikler unutulmadı. Akdağmadeni ormanlarında bulunan ve sayıları 30 civarında olan geyikler için ilçe belediye başkanı doğaya yem bıraktı.

Kızıl geyiklere yem!
Akdağmadeni İlçesi’nde 1989 yılında 3 adet olarak doğaya bırakılan ve sayıları 30’a ulaşan kızıl geyikler için belediye başkanı Suphi Daştan ormanlık alana yem bıraktı. Yem bırakma işlemi sırasında geyiklerin görünmesi çetin kış şartlarında açlıkla mücadele ettiklerinin de bir göstergesi oldu. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığının nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl geyiklerin çoğalması için farklı bölgelere üreme istasyonları kurduğunu ve Samsun'un Vezirköprü ilçesinden 1989 yılında 3 kızıl kızıl geyiğin ilçedeki 5 buçuk hektar alana kurulan istasyona yerleştirildiğini hatırlatan Daştan; 
“İlçemiz ormanlarında doğal ortamlarına ayak uyduran kızıl geyiklerin sayısı artmaya devam ediyor. Yaklaşık 30 tane olduğu tahmin edilen geyikler kış mevsiminde özellikle kar yağışlarının yoğun olduğu şu günlerde yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için ilçemiz ormanlarında yaşayan kızıl geyiklerin kendi doğal ortamlarına, özel üretilen geyik yemlerini bırakıyoruz. Kış mevsimi boyunca da ekiplerimiz düzenli olarak yemleme çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Ormanda kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaşması nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken kızıl geyikler için belirli zamanlarda doğaya yem takviyesi yaptıklarını da anlatan Daştan, şu bilgileri aktardı:

“Kışın yem bulmakta güçlük çeken geyikler için sürekli bu bölgede yemleme yapıyoruz. Kar yağışı başlamadan hemen önce geyiklerin sık sık geldiği üzeri kapalı alanlara da belediye olarak yem bıraktık. Vatandaşlarımızdan bu geyiklere itinayla bakmalarını istiyoruz. Yozgat, Sivas, Kayseri üçgenindeki ormanlık alanda geyik sayısının daha da artması bölgeye farklılık kazandıracaktır bekliyoruz. Vatandaşlarımız da geyikleri benimsedi. Onlara zarar vermekten kaçınıyorlar. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan geyikler, üredikleri istasyon yakınına geliyor. Bu bölgeye belirli aralıklarla yem bırakıyoruz."

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