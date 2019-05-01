Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95416
ALTIN
245.624
DOLAR
5.9505
STERLİN
7.7765
EURO
6.6868

Kız Yurdu’nda sergi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursların tamamlanmasının ardından, kursiyerler kurs binalarında yaptıkları çalışmaları görücüye çıkartmaya devam ediyor.

Kız Yurdu’nda sergi

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursların tamamlanmasının ardından, kursiyerler kurs binalarında yaptıkları çalışmaları görücüye çıkartmaya devam ediyor.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
48 Okunma
Kız Yurdu’nda sergi

Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda Usta Öğretici Ayşe Kayıhan Karadeli tarafından verilen el sanatları kursu sonunda, kursiyerlerin yaptığı çalışmalarında yer aldığı düzenlenen yılsonu sergisi açıldı. Serginin açılışında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İlker İnce de hazır bulundu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kayalar, Ankara’da ağırlandı
Kayalar, Ankara’da ağırlandı
Atatürk’ü andılar
Atatürk’ü andılar
Bilime Uzanan Yol
Bilime Uzanan Yol
Oyunu bırakıp kitap okudular
Oyunu bırakıp kitap okudular
ORAN Sivas'ta toplandı
ORAN Sivas'ta toplandı
Birlik yönetimi belirlendi
Birlik yönetimi belirlendi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim