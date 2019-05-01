Kız Yurdu’nda sergi

Yozgat Kredi ve Yurtlar Kurumu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunda Usta Öğretici Ayşe Kayıhan Karadeli tarafından verilen el sanatları kursu sonunda, kursiyerlerin yaptığı çalışmalarında yer aldığı düzenlenen yılsonu sergisi açıldı. Serginin açılışında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İlker İnce de hazır bulundu.