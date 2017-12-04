Kız öğrencilere yurt

Avukat Mehmet Altun tarafından annesi Nezaket Altun adına yaptırdığı 100 öğrenci kapasiteli yurt binası törenle açıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı yatırımların takdire şayan olduğunu belirterek, “Bunun yanı sıra hayırsever vatandaşlarımızın kendi kazançlarından ülkemizin her noktasında yaptıkları yatırımlarda övgüye layık görülmekte ve bugünde bu vesile ile burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yurdumuzu yaptıran hayırsever Avukat Mehmet Altun Ağabeyimizin bu şekilde bir hayırseverlik örneği göstermesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu ve Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ilçeye ve öğrencilere bu güzel yurt binasını kazandırdığı için Avukat Mehmet Altun’a teşekkür etti. Boğazlıyan ilçesine kız öğrenci yurdu binasını yaptıran Mehmet Altun, çok fakir bir aile olduklarını hatırlatıp, 4 kardeşin 8 metrekare bir odada büyüdüğünü, annesinin sabahın erken saatlerinde kalkıp, şekerci dükkanı önünde bekleyip, oradan aldığı şekeri de bakkala çok cüzi bir miktara satarak, geçinmeye çalıştıklarını anlattı. Altun, ‘’Bizi okutmak için annem çok zorluklar çekti. Servetimin tamamını versem annemin hakkını ödeyemem. Beni doğduğum topraklara hayır yapmaya teşvik eden herkese teşekkür ediyorum. Bu işe başladığımızda bizden emeğini hiçbir zaman esirgemeyen Yozgat Valimiz Sayın Kemal Yurtnaç Bey’e de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduğumuz servetin gerçek sahibi Allah’tır. Biz ancak onun emanetçileriyiz. Emanetçisi olduğumuz bu servetleri doğru bir şekilde kullanmak gerekir. İnşallah fırsatım oldukça daha birçok hayır yapacağım” diye konuştu.

BÖYLE İNSANLARA İHTİYAÇ VAR

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, böylesine güzel bir eğitim tesisinin açılışını yapmanın onurlu bir davranış olduğuna vurgu yaptı. Yurtnaç, “Davranışın asıl onurunu değerli büyüğümüz Mehmet Altun ağabeyimiz yaptı. Ben yaptığı bu güzel hizmetten dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Türkiye nerelerden nereye geldi. Bakıyoruz artık güzel binaları olan okullarda yurtlarda çocuklarımız yetişiyor. Son teknoloji hastanelerden, organize sanayi bölgelerinden, hızlı treninden, uçaklardan, havaalanlarından bahsediyoruz. Bilinsin ki bunlar bize gökten inmiş, bedavadan gelmiş yatırımlar değil. Bunlar için bu ülkenin insanı bedel ödedi. Hala da bedel ödetmeye çalışıyorlar” dedi.

Bu ülkede dertlenen ve heyecan duyan insanlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, “Mehmet Altun Bey’de dertlenen insanlardan bir tanesi. Yüce Yaradan kimimize zenginlik veriyor, kimimize makam mevki veriyor ama inanın bunların hepsi geçici. Zenginimizle, siyasetçimizle, idarecimizle, eğitimcimizle birlikte bu hissiyatı bilerek yaşarsak inanın hep birlikte çok doğru ve güzel işler yaparız. Bu güzel yurdu şimdi bir hayırsever yaptı ve teslim etti. Bunu kullanacak olan öğrencilerde bu emanete sahip çıkacaklar. Bizlerde Yozgat’ta eğitimin kalitesini artırmak için geçtiğimiz sene bir dizi çalışmalar yaptık. Gençlerimiz dava adamlarını tanısınlar, şiiri, şairi sevsinler, kitabın kokusunu alıp ilham alsınlar istedik. Üstat Necip Fazıl’ın şiirlerini şimdi taşımalı eğitim gören öğrencilere araçlarda dinletiyoruz. Okullarımızda 70 bin öğrencimize Çile ve Çöle İnen Nur kitaplarını okutuyoruz. Öğretmenlerle öğrenciler arkadaş olsun istiyoruz. Bu maksatla da okullarımızda öğrenci koçluğu sistemini getirdik. Eğitim zor ve zahmetli bir süreçtir. Biz de zor olana talibiz. Bu vesile ile bu güzel hayrı yapan Avukat Mehmet Altun ağabeyimize teşekkür ediyor, hayırlarının devam etmesini diliyorum. Yurdumuzda ismi yaşayacak olan Mehmet Altun’un annesi Nezaket annemize de Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Kemal Yurtnaç, hayırsever Avukat Mehmet Altun’a yapmış olduğu hayırdan dolayı ‘onur belgesi’ verdi, sonrasında da kız yurdunun açılışı gerçekleştirildi.

