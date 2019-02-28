Kız Lisesinden sanat sergisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan şehir merkezindeki tüm liseler arasından kabul edilmiş tek proje olan "Yurdum Sanat Atölyesi "projesi başarı ile tamamlanarak üretilen eserler Yozgat Valiliği salonunda sergilendi. Öğrenciler tarafından yapılan Çini, Tel kırma, Nakış, Dikiş, Ahşap, Dekoratif Süsleme olmak üzere altı alanda bir koordinatör, dört öğretici, kırk sekiz öğrencinin katılımı ile yapılan el sanatları sergisine Yozgat Valisi Kadir Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcıda katıldı. Bir gün açık kalacak olan sergiye ilgi de yoğun oldu.