KIZ ÇOCUKLARINI OKUTUN

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gerekenler katılımcılara anlatıldı. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı Jandarma Asb. Üçvş. Saadet Öz, kız öğrencilere, aile içi şiddet, okumanın ve eğitimli olmanın önemi konusunda bilgiler verdi. Seminere ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencilerle birlikte, Köy ve Belde okullarındaki kız öğrenciler de katıldı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, okumanın öneminden bahsederek, özellikle kadının toplum içerisinde eğitimli olmasının ne kadar ehemmiyet arz ettiğini, hayatın içerisinde neler yapabileceğini anlatarak, bugün bunun en güzel örneğini Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı Jandarma Asb. Üçvş. Saadet Öz’ün şahsında görülebileceğini ifade etti. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Suçları İşlem Astsubayı Jandarma Asb. Üçvş. Saadet Öz, kadının toplum içerisinde ki önemi ve yerini anlattı, kız çocuklarının okuması gerektiğini, vatanına, milletine hizmet etmesi gerektiğini ifade etti. Öz, Çocuk ve Kadın Suçları kısım amirliğinde görev yaptığını, bu bölümün tanıtımını yaparak, suç ve suça götüren nedenler konusunda bilgi verdi, gençlerin mutlaka suç işlememesi gerektiğini, suça teşvik edecek unsurlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.