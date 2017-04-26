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Kıymetli emanet!

26 Nisan 2017 Çarşamba 23:59
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Yozgat’ta emlak işiyle uğraşan ve antikaya düşkünlüğü ile bilinen 68 yaşındaki Mehmet Saygı isimli vatandaş, iş yerinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün eşi Latife Hanım ile Atatürk’ün fotoğrafı bulunan tarihi eser niteliğindeki krempet kutusuna gelen tüm teklifleri Atatürk sevgisi ağır bastığı için geri çeviriyor.

Kıymetli emanet!
Yozgat’ta emlak işiyle uğraşan ve iş yeri adeta müzeyi andıran 68 yaşındaki Mehmet Saygı’nın, dükkanında sergilediği eski eşyalar, vatandaşları tarih yolculuğuna çıkarıyor. 
Yozgat’ın geleneksel değerlerini sergileme fırsatı bulduğu işyerinde, 100 yılı geçkin tokmak, kama, silah, kılıç, radyo, kaset, çanak, tepsi, kilim gibi tarihi eserler bulunuyor. Bu eserlerin arasında ise Atatürk’ün eşi Latife Hanım ile Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu krempet kutusu dikkat çekiyor. 
Osmanlı Döneminde subay olan dedesine Atatürk’ün eşi Latife Hanım aracılığıyla dağıtılan tarihi eser niteliğindeki krempet kutusuna birçok teklif geldiğini söyleyen Saygı, Atatürk sevgisinin ağır bastığını ve kutuya kıyıpta satamadığını dile getirdi.
Krempet kutusunun kendisine dedesinden yadigar kaldığını hatırlatan Saygı, “Annemin babası binbaşı iken Atatürk’ün eşi Latife Hanım askeriyeye böyle bir hediye dağıtmış. Yozgat’ta böyle bu eser başka kimsede bulunmuyor. Krempet kutusunun maddi değerinin ne kadar olduğunu öğrendik. Manevi değeri fazla olduğu için paraya ehemmiyet vermedik. Bizde kalması bize haz veriyor. Kutuya 5 bin lira ile 10 lira arasında değer vermişlerdi. 5 değil 10 bin lira dahi verseler bu eseri kimseye vermem. Bir daha böyle bir şey bulamayız” dedi.
İş yeri müzeyi andıran Saygı ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan fotoğraf albümlerini de müzesinin en güzel yerinde sergiliyor.

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