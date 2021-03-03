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Yozgat
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Kıymetini bilmeliyiz!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, normalleşme sürecine ilk adımın atıldığı şu günlerde Yozgat’ın hazırlanan harita içerisinde sarı bölgede yer aldığını hatırlatıp, ‘’Bunun kıymetini bilip, dikkatli davranmamız gerekiyor’’ uyarısında bulundu.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Kıymetini bilmeliyiz!

Çelik yaptığı yazılı açıklamada, kademeli normalleşmeye geçilen sürecin Yozgatlı esnaf ve tüccarına büyük umut olduğuna vurgu yaptı. Çelik, ‘’Süreç içerisinde daha temkinli, tedbirli ve covid19 önlemleri alınarak işletmelerimizin daha uzun vadede hizmet verebilmesi için, insanların mağdur ve işsiz kalmaması adına daha da dikkatli olmak zorundayız’’ dedi. Çelik, belirlenen saatlerde hizmet verecek iş yerlerinin sağlık bilim kurulunun aldığı kararlara azami dikkatle uyarak, bu yayılımı en aza indirmeye çalışması gerektiğini belirtti. Çelik, ‘’İşletmelerimizde ve toplu alanlarda temizlik, maske ve mesafe hususunda daha dikkatli olmalıyız. Mümkün olduğunca işyerlerimizin metrekarelerine uygun müşteri kabulüne, işyeri çalışanlarımızın pandemi kurallarına riayet etmeleri için gerekli uyarıların işyerlerimizce yapılmasını, işyeri girişlerimize el dezenfektanlarının mutlak suretle konulması gerekir. İlimizin tekrar orta riskli seviyeden çok yüksek riskli duruma gelmemesi için, işyerlerimizin kalıcı olarak açık kalabilmesi, ekonomik sıkıntıların giderilebilmesi için alınan tedbirlere uyulması çok büyük önem arz etmektedir’’ diye konuştu.

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Kıymetini Bilmeliyiz!
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