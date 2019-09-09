Kıymalı Pideye son

Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, göreve geldikten sonra ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelip, sorunun çözümü noktasında bir adım atmaya yönelik karar aldıklarını hatırlattı. Başkan Codar, ‘Bu çalışmamız sonrasında ilçemizdeki cenazelerde kıymalı pide dağıtımına son verildi. Cenaze günü kıymalı pide ziyafetini ilçemizde hep birlikte kaldırdık’ dedi. Başkan Codar, cenazelerde kıymalı pide olayının sonlandırılmasını yaptırdığı ve ilçenin merkezi kesimlerine astırdığı pankartlarla duyurdu. Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Sarıkaya Şehit ve Gazi Yakınları Derneği üyelerinin, eş ve çocukları ile birlikte Çakmak Çetin Mesire Alanında yaptığı piknik etkinliğine de katıldı.