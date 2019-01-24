Kıyafetler Yozgat’tan

Yozgat ile kardeş şehir olan Oş’ta resmi törenler, milli bayramlar ve özel gün kutlamalarında Yozgat’tan hediye edilen yöresel giysiler giyiliyor. Yozgat ile Kırgızistan arasındaki kardeşlik köprüsü sağlam temeller üzerine inşa ediliyor. Yozgat’tan Belediye Başkanvekili Ali Akgül ve belediye meclis üyelerinden oluşan heyet, Oş şehrine Yozgat’ın yerel kıyafetlerini götürdü. Oş’ta Ahıska Türkleri Derneği’ne hediye edilen Türk bayraklı ve Yozgat armalı yöresel giysiler, tüm özel günlerde kutlama ekibi tarafından giyiliyor.

Haber: Mustafa TEKER

