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Kıyafet yardımı

KIZILAY Yerköy Şube Müdürlüğü, öğrencilere ve doğum yapan ailelere kıyafet dağıttı.

Kıyafet yardımı

KIZILAY Yerköy Şube Müdürlüğü, öğrencilere ve doğum yapan ailelere kıyafet dağıttı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:05
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Kıyafet yardımı

 Kızılay Yerköy Şube Müdürü Yaşar Altındaş, Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen kıyafetlerin öğrencilere ve hastanede yeni doğum yapan ailelere verildiğini söyledi. Kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için ellerinden gelen tüm caba ve gayreti gösterdiklerini ifade eden Altındaş, "Kıyafetleri, öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerimize, kalan kıyafetlerin ise hastanede doğum yapan ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Öztürk’e teslim edildi. Yardımların içerisinde kışlık kaban, mont ve çeşitli kıyafetler bulunuyor. Dağıtımda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kıyafet Yardımı
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