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Kitaplı farkındalık

CUMHURİYET Alanı’nda bir grup öğrenci kitap okuma etkinliği yaparak öğrenme engellilere ve kitaplara duyarlılık konusunda dikkat çekti.

Kitaplı farkındalık

CUMHURİYET Alanı’nda bir grup öğrenci kitap okuma etkinliği yaparak öğrenme engellilere ve kitaplara duyarlılık konusunda dikkat çekti.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Kitaplı farkındalık

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Cumhuriyet Alanı’nda halka şeklinde yere oturarak, kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Öğrenciler öğrenme engeli bulunan insanlara dikkat çekmeyi amaçlamanın yanında, kitap okuma konusunda da farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

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