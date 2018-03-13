Kitaplı farkındalık

Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Cumhuriyet Alanı’nda halka şeklinde yere oturarak, kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
Öğrenciler öğrenme engeli bulunan insanlara dikkat çekmeyi amaçlamanın yanında, kitap okuma konusunda da farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
13 Mart 2018 Salı 07:00
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Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir grup, Cumhuriyet Alanı’nda halka şeklinde yere oturarak, kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.
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