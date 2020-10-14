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Kitaplar askıda kalmayacak

SARIKAYA İlçe Müftülüğü, ‘Askıda Kitap, Kitaplar Askıda Kalmasın’ adlı projesinin tanıtımını açtığı stantla yaptı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 00:53
Kitaplar askıda kalmayacak

Maske ve mesafe kuralına riayet edilen programa Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de katıldı. Vatandaşların ve öğrencilerin ilgi gösterdiği stant açılışında konuşan Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ‘’Belki de ülkemizde bir ilk olarak bedava kitap standımız yaklaşık üç yıldır Diyanet Yayınları satış noktamızın bünyesinde halkımıza arz edilmekteydi. Bu kampanyamızla da bir kez daha; okumanın önemine dikkat çekmiş, kitapla okuyucusunun önündeki engelleri kaldırmış ve raflarda tozlanmaya terk edilmiş çok kıymetli eserleri istifadeye sunmuş olacağız. Ayrıca bu tür kampanyalarla yardımlaşma ve dayanışma duygusunu canlı tutmuş beyinleri gıdasız bırakmamış olacağız’’ dedi. Müftü Kandemir, bedava kitap standının yıl boyu Sarıkaya Müftülüğüne bağlı Diyanet Yayınları satış noktası bünyesinde devam edeceğini sözlerine ekledi. 

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Kitaplar Askıda Kalmayacak
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