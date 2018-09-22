Kitap Sizden Çay Bizden

SORGED tarafından hazırlanan proje kapsamında, dernekte kitap okuma günleri başlatıldı. Kitap okuma günleri faaliyetiyle kitap okuyan gençlere çay ikramı yapılarak, özel okuma saatleri oluşturuldu. Gençlere yönelik proje ve aktiviteleriyle faaliyetlerini aralıksız sürdüren Sorged, her Çarşamba saat 17.00 ile 18.00 arası kitap okuma faaliyeti gerçekleştirecek. Gençleri aktiviteye davet eden Halit Uğuz, tüm gençleri kitap okuma etkinliğine davet etti.