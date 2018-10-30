Kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz

Çocuklar ise gün boyu bisiklet sürme şansı yakalıyor. Bahadın Beldesi'nde vatandaşların okuma alışkanlığı kazandırmalarını sağlamak isteyen Belediye Başkanı Dilaver Özcan'ın, girişimleriyle kurulan halk kütüphanesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kütüphaneye gelerek istedikleri kitabı alıp en az 1 saat süreyle okuyan vatandaşlar, gün boyu içtikleri çay ve kahveye ücret ödemiyor. Öğrenciler ise okullarından arda kalan vakitlerini halk kütüphanesine gelip ders çalışarak ve kitap okuyarak geçiriyor. Öğrenciler burada en az 1 saat kitap okudukları takdirde ise gün boyu belediye önünde bulunan bisikletleri kullanma hakkı kazanıyor. Ayrıca yıl boyu en fazla kitap okuduğu yetkililer tarafından belirlenen 5 öğrenciye ise TÜBİTAK'ın bilim teknik dergisinin yıllık aboneliği de hediye edilecek.